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Сегодня, 15:08

Масалитин ожидает от ЦСКА невнятной игры в матче с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Пари НН», который пройдет в рамках 14-го тура РПЛ в воскресенье, 5 ноября.

«Нижний» — это такая трудовая команда, которая не хватает звезд с неба. Пришел Юран, подтянул дисциплину, правильно расставил их на поле, и они выполняют тренерскую задумку. Команда неуступчивая, и если ЦСКА недооценит ее, то будут неприятности. У ЦСКА произошел эмоциональный выброс, очень много положительных эмоций забрала игра с «Краснодаром». Если они успеют восстановиться, то хорошо, но боюсь, что в этой ситуации им будет тяжело и физически и морально. Опять будет невнятная игра от ЦСКА. Будут забивать — значит выиграют, не будут забивать — будут проблемы. Легкой игры не будет у ЦСКА. Мы должны увидеть голы в этой встрече. Максимум 3 мяча будет забито. Может быть 1:1, 1:0, 2:1. Игра будет очень тяжелая. ЦСКА всегда фаворит. История клуба, его успехи, естественно, должны сослужить хорошую службу ЦСКА. Все привыкли, что ЦСКА является одним из флагманов нашего футбола. Как и «Спартак», как и «Зенит», в каждой игре они являются фаворитами. Но только игра показывает, кто фаворит сегодня, а кто аутсайдер", — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Пари НН» пройдет 5 ноября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-ozhidaet-ot-cska-nevnyatnoi-igry-v-matche-s-pari-nn-302020/
Валерий Масалитин
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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

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ЦСКА

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