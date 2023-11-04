Судьи Карасев, Кукуян и Иванов не наказаны за ошибки в 12-м туре

3 ноября департамент судейства РФС объявил арбитров, которые будут работать на матчах 14-го тура чемпионата России. Очередные назначения получили Сергей Карасев, Павел Кукуян и Сергей Иванов.

Карасеву дали сразу две игры — «Ахмат» — «Факел» (АВАР) и «Локомотив» — «Спартак» (ВАР). Также на московском дерби работает Кукуян (судья). Иванов обслужит встречу «Краснодар» — «Крылья Советов».

Это означает, что все трое так и не были наказаны за ошибки в 12-м туре. Карасев не удалил Евгения Маркова в матче «Оренбург» — «Факел». И снова назначен на игру с участием воронежцев, а всего у него за две недели уже три встречи с участием этой команды — он также работал как ВАР на кубковом матче «Сочи» — «Факел».

Кукуян во встрече «Рубин» — ЦСКА показал только одну желтую карточку Мирлинду Даку, хотя тот заслужил минимум три и, соответственно, должен был покинуть поле. А Иванов в матче «Локомотив» — «Динамо» не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за лишение Артема Дзюбы явной возможности забить гол.

Все названные арбитры работали и на играх 13-го тура.