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Судейство

Сегодня, 15:00

Судьи Карасев, Кукуян и Иванов не наказаны за ошибки в 12-м туре

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

3 ноября департамент судейства РФС объявил арбитров, которые будут работать на матчах 14-го тура чемпионата России. Очередные назначения получили Сергей Карасев, Павел Кукуян и Сергей Иванов.

Карасеву дали сразу две игры — «Ахмат» — «Факел» (АВАР) и «Локомотив» — «Спартак» (ВАР). Также на московском дерби работает Кукуян (судья). Иванов обслужит встречу «Краснодар» — «Крылья Советов».

Это означает, что все трое так и не были наказаны за ошибки в 12-м туре. Карасев не удалил Евгения Маркова в матче «Оренбург» — «Факел». И снова назначен на игру с участием воронежцев, а всего у него за две недели уже три встречи с участием этой команды — он также работал как ВАР на кубковом матче «Сочи» — «Факел».

Кукуян во встрече «Рубин» — ЦСКА показал только одну желтую карточку Мирлинду Даку, хотя тот заслужил минимум три и, соответственно, должен был покинуть поле. А Иванов в матче «Локомотив» — «Динамо» не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за лишение Артема Дзюбы явной возможности забить гол.

Все названные арбитры работали и на играх 13-го тура.

Футбол
Сергей Иванов (судья)
Павел Кукуян
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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