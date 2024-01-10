Масалитин назвал последствия возможного перехода Сперцяна в «Ювентус»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что потенциальный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Ювентус» может ослабить интригу в чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» намерен навязать борьбу «Зениту» за первое место, от того и не стремится расставаться с лидерами. То, что Сперцяна не хотят отпускать в «Ювентус», хорошо для интриги в чемпионате — нас ждет интересная борьба за чемпионство. При этом если бы «Краснодару» поступило бы достойное предложение, то его бы Галицкий, думаю, отпустил. «Ювентус» следит за Сперцяном, наверняка главный тренер видит его в своей команде. Понятно, что после РПЛ Эдуарду придется потратить время на адаптацию, потому что наш футбол отличается по интенсивности от европейского», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Ранее появилась информация о том, что к Сперцяну серьезный интерес проявляют два итальянских клуба — «Ювентус» и «Фиорентина». В этом сезоне 23-летний футболист провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.