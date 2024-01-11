Netflu: «Зенит» интересуется игроком «Флуминенсе» Кеннеди

«Зенит» интересуется 21-летним бразильским нападающим «Флуминенсе» Джоном Кеннеди, сообщает Netflu.

По информации источника, «Зенит» мог подписать Кеннеди вместе с защитником Нино, однако руководство клуба отвергло возможность трансфера 21-летнего нападающего. Отмечается, что российский клуб не оставляет попыток подписать Кеннеди.

Кеннеди выступает за «Флуминенсе» с января 2021 года. В 2023 году нападающий провел 26 матчей в бразильской серии А, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает этого футболиста в 7 миллионов евро.