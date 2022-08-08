Агент Паулу Барбоза объяснил, почему Дзюба все еще не нашел клуб

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о перспективах продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.

«Не сомневаюсь, что Артем найдет клуб. Такой футболист может играть в любом европейском клубе. Дзюба сейчас является свободным агентом. Он может быть заявлен, когда захочет. У Артема есть время, чтобы выбрать лучший вариант. Он просто ждет лучшего варианта. Не думаю, что Дзюба может завершить карьеру. Это классный игрок. Завершение карьеры нереально. Тут вопрос терпения со стороны общественного мнения. Не сомневаюсь, что он найдет хороший вариант», — сказал Барбоза «СЭ».

33-летний российский футболист в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.