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«Март закончится, и...» «Важное» сообщение Песьякова о ситуации с коронавирусом

18:30
Сергей Песьяков. Фото Instagram
Сергей Песьяков. Фото Instagram
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram видео с участием голкипера Сергея Песьякова. Вратарь записал шуточный роолик с «важной» информацией по ситуации с коронавирусом, высмеяв многочисленные фейки.

«Ребят, записываю сообщение, потому что только что информация поступила такая, отнеситесь к ней со всей серьезностью... У Георгича, короче, приятель в Москве работает, у него жена там что-то с Минздравом, со здравоохранением что-то связано. Пришло постановление, инфа вообще сотка, что сейчас вот март закончится... Это стопроцентная информация, отнеситесь со всей серьезностью! Март закончится и начнется апрель. Всем здоровья», — говорит Песьяков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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