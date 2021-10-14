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Маркус Гисдоль: «Испытываю позитивные эмоции от знакомства с «Локомотивом»

Новый тренер «Локомотива» Гисдоль испытывает положительные эмоции от знакомства с командой
20:31
Маркус Гисдоль. Фото Twitter
Маркус Гисдоль. Фото Twitter
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился впечатлениями от знакомства с командой.

«Я хорошо долетел, в клубе меня приняли тоже хорошо, — сказал Гисдоль в эфире «Матч ТВ». — Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом. Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях.

Смотрели уже видео, чтобы показать команде, в каком направлении развиваться. Уже скоро матч, что хорошо. Приходится начинать без раскачки. Конечно, наша цель в том, чтобы добиться максимального результата».

Дебютный матч в «Локо» Гисдоль проведет против «Рубина». Это будет игра 11-го тура Тинькофф РПЛ. Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится 16 октября. Начало в 16.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1420148_Markus_Gisdol__v_efire_Match_TV_Ispytyvaju_pozitivnyje_emocii_ot_znakomstva_s_Lokomotivom

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Евгений Петров все материалы автора

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