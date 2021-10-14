Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал заявление Юрия Жиркова о продолжении карьеры.

«Это абсолютно нормальное явление. В европейских чемпионатах некоторые нападающие и в сорок лет играют. Игнашевич тоже поздно закончил карьеру. Главное, чтобы Юре позволяло здоровье. Думаю, что в больших российских клубах мест для Жиркова не найдется. Можно посмотреть клубы, у которых есть проблемы в турнирной таблице. Например, «Ростов», ну, на крайний случай всегда есть «Химки», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Контракт 38-летнего Жиркова с санкт-петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Последний раз полузащитник выходил на поле в официальных матчах в игре первого тура Евро-2020, в которой получил травму задней поверхности бедра.

Жирков за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Зенит», «Анжи» «Динамо» и лондонский «Челси».