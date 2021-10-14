«Придирался постоянно. То плохо бегу, то еще что-то». Жирков рассказал о конфликте с Манчини

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о сложных отношениях с Роберто Манчини, который был тренером команды из Санкт-Петербурга.

«Приехал очень серьезным человеком. У нас был даже разговор, что он хотел купить меня в «Лацио». Слава богу, что не купил!

Он меня даже в основном составе не видел, когда пришел. Были моменты, когда он просто придирался. Подходит как-то и говорит, что я не там стою. Я спросил, где нужно. Он подвинул меня на 15 см и начал ругаться, называть всякими словами. Я спросил, какая разница. В общем, придирался постоянно. То плохо бегу, то еще что-то.

Было много легионеров, к ним он лучше относился. Вот смотришь на его работу со сборной Италии, и кажется, что там он спокойнее, чем был в «Зените». Возможно, он хотел что-то показать, работая в другой стране с другим менталитетом.

Это был самый сложный тренер, с которым я работал», — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».