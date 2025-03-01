Николич: «Алеррандро физически не очень готов на данный момент»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему новичок команды Алеррандро не сыграл в 19-м туре РПЛ с «Зенитом» (0:0).
— Можно ожидать разных чудес, но чудес не бывает. Это время прошло, когда было Рождество и Новый год. Он пришел к нам пару дней назад и отработал 4-5 тренировок вместе с командой. Физически не очень готов на данный момент.
И мы ожидали новичка «Зенита» в составе [Луиса Энрике], но, видимо, по тем же причинам его тоже не было сегодня, — сказал Николич.
ЦСКА набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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