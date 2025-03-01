Николич: «Алеррандро физически не очень готов на данный момент»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему новичок команды Алеррандро не сыграл в 19-м туре РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Можно ожидать разных чудес, но чудес не бывает. Это время прошло, когда было Рождество и Новый год. Он пришел к нам пару дней назад и отработал 4-5 тренировок вместе с командой. Физически не очень готов на данный момент.

И мы ожидали новичка «Зенита» в составе [Луиса Энрике], но, видимо, по тем же причинам его тоже не было сегодня, — сказал Николич.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.