Семак: «Соболев неплохо вышел. Если бы еще забил, было бы вообще замечательно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал падение нападающего команды Александра Соболева в штрафной ЦСКА (0:0) в концовке матча 19-го тура РПЛ.

— Вопрос трактовки. Мы много говорим на эту тему. И в одном, и в другом случае контакт был. Бесполезно говорить о теме достаточности и недостаточности. Здесь ничего не могу сказать — это все на усмотрение судей.

Я думаю, что Саша неплохо вышел. Если бы еще забил, было бы вообще замечательно. Я думаю, что если команда не выиграла, вряд ли можно кому-то ставить пятерку за этот матч. Но в целом, Соболев старался и мало ошибался, боролся. Было несколько достаточно опасных моментов, в которых он принимал участие. Можно было при благоприятном стечении обстоятельств забить, — сказал Семак.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице.