Николич — о ничьей с «Зенитом»: «Недоволен результатом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Дерби тура. Прекрасный ивент. Много болельщиков на стадионе. Хорошие условия для футбола: я говорю о поле, судействе. Недоволен результатом. Мы — самая молодая команда в чемпионате на данный момент, мы гордимся этим и будем продолжать этот путь, будем развивать нашу молодежь и верить в нее.

65-70 минут матча, кроме самого начала, у нас был хороший контроль всего, что происходило на поле. Были моменты для гола, но, к сожалению, не получилось. Недоволен заменами. Идеи не сработали. В конце концов, конечно, надо быть реалистами, — мы заработали очко в тяжелом выездном матче, — сказал Николич.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.