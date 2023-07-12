Петржела считает «Гавр» клубом уровня «Зенита»: «Лучше в случае Кузяева уже не будет»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» переход экс-полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева в французский «Гавр».
«Гавр» — клуб уровня «Зенита», лучше в случае Кузяева не будет. Да, «Зенит» стабильно выигрывает РПЛ, а «Гавр» только вышел в лигу 1, но «Зенит» играет в России, а «Гавр» — во Франции. Кузяев едет туда главным образом потому, что во Франции есть возможность попасть в еврокубки», — сказал Петржела «СЭ».
Кузяев подписал контракт с «Гавром» в среду, 12 июля. Соглашение россиянина с клубом действует до конца июня 2025 года.
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|ЦСКА
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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