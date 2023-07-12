В «Зените» пожелали удачи Кузяеву, который перешел в «Гавр»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход бывшего полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева в французский «Гавр».
«Мы желаем Далеру удачи и успехов! «Гавр» — самый старейший клуб Франции, он вернулся в первый дивизион французского чемпионата. Команда молодая, там нет суперигроков. Вокруг Далера будет строиться игра в средней линии поля», — сказал Медведев.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, после завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.
Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. Футболист подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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