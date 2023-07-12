В «Зените» пожелали удачи Кузяеву, который перешел в «Гавр»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход бывшего полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева в французский «Гавр».

«Мы желаем Далеру удачи и успехов! «Гавр» — самый старейший клуб Франции, он вернулся в первый дивизион французского чемпионата. Команда молодая, там нет суперигроков. Вокруг Далера будет строиться игра в средней линии поля», — сказал Медведев.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, после завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. Футболист подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.