Маринкин: «В школе пишу пробные ЕГЭ. Одноклассники подходят, желают удачи»

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос «СЭ» о сдаче ЕГЭ.

— Как ты совмещаешь игру за основу «Динамо» с подготовкой к ЕГЭ?

— В целом, нормально. Занимаюсь на базе с репетиторами. Прихожу в школу, пишу пробные экзамены, которые нужно сдать. Так, чтобы что-то мешало другому, такого нет.

— Как реагируют одноклассники?

— В школе подходят, желают удачи. А так, в целом, вообще спокойно со всеми общаюсь.

— Какие предметы сдаешь?

— Английский, математику и русский.

— Английский — на будущее?

— Да.

— Чтобы уехать в Европу?

— Не будем загадывать, но надеюсь.

Ранее «Динамо» продлило контракт с 19-летним полузащитником до 2029 года. Маринкин с июня 2025 года выступает за вторую команду «Динамо».

В сезоне-2025/26 хавбек провел 11 матчей за основную команду «Динамо» и сделал 1 результативную передачу.

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