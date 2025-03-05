Фассон: «Восстановление закончено, сейчас я в хорошей форме»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о своем состоянии после зимней паузы.

28 февраля 23-летний бразилец полностью провел матч 19-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1). Эта игра стала для него первой с августа 2024 года — футболист восстанавливался от травмы голени.

«Сейчас я в хорошей форме. Надеюсь, так и дальше будет продолжаться. Восстановление закончено, все в порядке. Как бы описал свою игру тремя словами? Хорошо, надежно и преодоление холода!» — сказал Фассон.

В сезоне-2024/25 Фассон принял участие в 4 матчах «Локомотива» и не отличился результативными действиями.