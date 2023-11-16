Личка: «Считать очки нужно уже после завершения чемпионата»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого круга РПЛ для бело-голубых.

«Еще три игры до Нового года. Я бы хотел, чтобы мы успешно провели эти матчи. Первая игра после паузы сразу с ЦСКА. Это дерби. Считать очки нужно уже после завершения чемпионата. Я рад тому результату, который есть сейчас, но впереди много работы», — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» с 25 очками занимает третье место в РПЛ после окончания первого круга.