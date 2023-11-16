Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:22

Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретро-матче против «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии вратаря Игоря Акинфеева в матче лиги легенд против «Локомотива».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил ТАСС, что обсуждает возможное участие Акинфеева в ретро-матче.

«Как только матч легенд был утвержден, мы сразу связались с нашими бразильцами. Дуду и Карвальо с радостью откликнулись на эту идею, после чего мы передали все контакты РФС, так как именно коллеги занимаются организацией ретро-матча, а соответственно всеми логистическими и финансовыми аспектами. Жо, к сожалению, не мог, как и Вагнер — у него решающие матчи сезона. Что касается Игоря Акинфеева, то он примет участие в событии, но в основном в медийных активностях. Он будет частью команды, но на поле Игорь Владимирович все же вряд ли появится, будучи, к нашему общему счастью, действующим футболистом. Также от ЦСКА в матче примут участие уже ставшие легендарными начальник команды Александр Стельмах и врач реабилитолог Василий Демченко», — сказал Брейдо «СЭ».

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Игорь Акинфеев
1
Читайте также
Защитник «Милана» Флоренци подозревается в незаконных ставках
«Вопрос не закрыт». Макгрегор хочет провести четвертый бой с Порье
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка признался, что остался доволен встречей с Мажичем

Личка: «Считать очки нужно уже после завершения чемпионата»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости