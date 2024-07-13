Личка: «Будь я перспективным российским игроком, в «Зенит» не перешел бы»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, согласился бы он перейти в «Зенит», будучи молодым футболистом.
«В «Зенит» — нет, не перешел бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович и все нападающие хорошие. Я бы остался в своем клубе, где получал бы 90% игрового времени в премьер-лиге», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз кряду. Вторую строчку в таблице занял «Краснодар», а тройку лучших замкнуло «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»
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|Локомотив
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|Спартак
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|0
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|Ростов
|0
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|Рубин
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|0
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|0
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|0
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9
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|Ахмат
|0
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|0
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11
|Факел
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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