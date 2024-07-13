Личка: «Будь я перспективным российским игроком, в «Зенит» не перешел бы»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, согласился бы он перейти в «Зенит», будучи молодым футболистом.

«В «Зенит» — нет, не перешел бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович и все нападающие хорошие. Я бы остался в своем клубе, где получал бы 90% игрового времени в премьер-лиге», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз кряду. Вторую строчку в таблице занял «Краснодар», а тройку лучших замкнуло «Динамо».