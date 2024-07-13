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Сегодня, 17:05

Личка: «Будь я перспективным российским игроком, в «Зенит» не перешел бы»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, согласился бы он перейти в «Зенит», будучи молодым футболистом.

«В «Зенит» — нет, не перешел бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович и все нападающие хорошие. Я бы остался в своем клубе, где получал бы 90% игрового времени в премьер-лиге», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз кряду. Вторую строчку в таблице занял «Краснодар», а тройку лучших замкнуло «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
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Марцел Личка
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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