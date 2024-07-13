Черчесов: «Поражение «Зенита» от «Црвены звезды» ни о чем не говорит»

Главный тренер сборной Казахстана в интервью «СЭ» объяснил неудачу «Зенита» в матче против «Црвены звезды» (1:2) в рамках Летнего кубка.

— Само по себе это поражение ни о чем не говорит. Это ведь не официальный, а контрольный матч, — говорит Черчесов. — В тот день «Зенит» провел два спарринга разными составами: утром — против «Ленинградца», вечером — с сербами. Я видел и тот и другой. В первом питерцы победили 1:0, а потом уступили. Ребята выходили на поле на фоне серьезных нагрузок, а результат был явно не на первом месте. «Зенит» планово готовился к Суперкубку, — сказал Черчесов «СЭ».

В Летнем кубке также участвуют аргентинский «Тальерес» и «Сочи» — этих соперников команда Сергея Семака обыграла со счетом 1:0 и 5:2 соответственно.