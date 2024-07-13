Черчесов: «Поражение «Зенита» от «Црвены звезды» ни о чем не говорит»
Главный тренер сборной Казахстана в интервью «СЭ» объяснил неудачу «Зенита» в матче против «Црвены звезды» (1:2) в рамках Летнего кубка.
— Само по себе это поражение ни о чем не говорит. Это ведь не официальный, а контрольный матч, — говорит Черчесов. — В тот день «Зенит» провел два спарринга разными составами: утром — против «Ленинградца», вечером — с сербами. Я видел и тот и другой. В первом питерцы победили 1:0, а потом уступили. Ребята выходили на поле на фоне серьезных нагрузок, а результат был явно не на первом месте. «Зенит» планово готовился к Суперкубку, — сказал Черчесов «СЭ».
В Летнем кубке также участвуют аргентинский «Тальерес» и «Сочи» — этих соперников команда Сергея Семака обыграла со счетом 1:0 и 5:2 соответственно.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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