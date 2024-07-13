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Сегодня, 17:00

Черчесов: «Поражение «Зенита» от «Црвены звезды» ни о чем не говорит»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной Казахстана в интервью «СЭ» объяснил неудачу «Зенита» в матче против «Црвены звезды» (1:2) в рамках Летнего кубка.

— Само по себе это поражение ни о чем не говорит. Это ведь не официальный, а контрольный матч, — говорит Черчесов. — В тот день «Зенит» провел два спарринга разными составами: утром — против «Ленинградца», вечером — с сербами. Я видел и тот и другой. В первом питерцы победили 1:0, а потом уступили. Ребята выходили на поле на фоне серьезных нагрузок, а результат был явно не на первом месте. «Зенит» планово готовился к Суперкубку, — сказал Черчесов «СЭ».

В Летнем кубке также участвуют аргентинский «Тальерес» и «Сочи» — этих соперников команда Сергея Семака обыграла со счетом 1:0 и 5:2 соответственно.

Станислав Черчесов. «У Глушенкова хорошие перспективы в «Зените». Клуб сработал грамотно». Интервью Черчесова о команде-лидере РПЛ и сборной Казахстана

Станислав Черчесов
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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