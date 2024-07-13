Станислав Черчесов: «Семака и «Зенит» не надо обвинять к предвзятости к молодежи»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил перспективы молодежи в «Зените».

— «Зенит» — топ-клуб. Перед ним стоит одна задача — брать титулы. И на поле должны выходить сильнейшие — вне зависимости от возраста и национальности, — сказал Черчесов. — Так было и у меня в «Легии» или «Ференцвароше», где только одна цель — чемпионство. Молодым ребятам объективно сложно в командах с такими амбициями. Так что «Зенит» и лично Семака бессмысленно обвинять в предвзятости по отношению к молодым, — сказал Черчесов «СЭ».

«Зенит» этим летом приобрел у «Балтики» вратаря Евгения Латышонка, у «Крыльев Советов» — защитника Юрия Горшкова, у «Краснодара» — вингера Сергея Волкова, также игроком сине-бело-голубых стал полузащитник Максим Глушенков, выступавший за «Локомотив».