Станислав Черчесов: «Семака и «Зенит» не надо обвинять к предвзятости к молодежи»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил перспективы молодежи в «Зените».
— «Зенит» — топ-клуб. Перед ним стоит одна задача — брать титулы. И на поле должны выходить сильнейшие — вне зависимости от возраста и национальности, — сказал Черчесов. — Так было и у меня в «Легии» или «Ференцвароше», где только одна цель — чемпионство. Молодым ребятам объективно сложно в командах с такими амбициями. Так что «Зенит» и лично Семака бессмысленно обвинять в предвзятости по отношению к молодым, — сказал Черчесов «СЭ».
«Зенит» этим летом приобрел у «Балтики» вратаря Евгения Латышонка, у «Крыльев Советов» — защитника Юрия Горшкова, у «Краснодара» — вингера Сергея Волкова, также игроком сине-бело-голубых стал полузащитник Максим Глушенков, выступавший за «Локомотив».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -