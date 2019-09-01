Марат Сафин: «Обыграет ли «Спартак» «Зенит»? Надеюсь, хотя бы забьет»
18:11
Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Марат Сафин поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».
— Кто на данный момент сильнее?
— Дружба.
— Трансферной кампанией «Спартака» довольны?
— Я за ней не слежу.
— «Спартак» сегодня выиграет?
— Надеюсь, хотя бы забьет. (Елена Григорьевская)
?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...