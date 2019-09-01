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Марат Сафин: «Обыграет ли «Спартак» «Зенит»? Надеюсь, хотя бы забьет»

18:11

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Марат Сафин поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

— Кто на данный момент сильнее?

— Дружба.

— Трансферной кампанией «Спартака» довольны?

— Я за ней не слежу.

— «Спартак» сегодня выиграет?

— Надеюсь, хотя бы забьет. (Елена Григорьевская)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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