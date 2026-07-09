«Зенит»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на лето 2026 года

«Зенит» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Спартака» в субботу, 18 июля. Сине-бело-голубые в премьер-лиге стартуют в субботу, 25 июля. Также летом команда из Санкт-Петербурга проведет две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сергея Семака. Время начала — московское.

«Зенит»: расписание матчей на лето 2026

18 июля (суббота)

19.30. «Зенит» — «Спартак» — Суперкубок России

25 июля (суббота)

16.15. «Акрон» — «Зенит» — РПЛ, тур 1

2 августа (воскресенье)

16.00. «Оренбург» — «Зенит» — РПЛ, тур 2

4-6 августа

«Зенит» — «Балтика» — Кубок России, тур 1

9 августа (воскресенье)

17.00. «Зенит» — «Родина» — РПЛ, тур 3

16 августа (воскресенье)

16.30. «Зенит» — «Динамо» Москва — РПЛ, тур 4

18-20 августа

«Крылья Советов» — «Зенит» — Кубок России, тур 2

23 августа (воскресенье)

20:00. «Спартак» — «Зенит» —РПЛ, тур 5

29 августа (суббота)

15.00. «Факел» — «Зенит» — РПЛ, тур 6

Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.