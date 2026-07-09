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«Зенит»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на лето 2026 года

Опубликовано расписание «Зенита» на лето 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Спартака» в субботу, 18 июля. Сине-бело-голубые в премьер-лиге стартуют в субботу, 25 июля. Также летом команда из Санкт-Петербурга проведет две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сергея Семака. Время начала — московское.

«Зенит»: расписание матчей на лето 2026

18 июля (суббота)

19.30. «Зенит» — «Спартак» — Суперкубок России

25 июля (суббота)

16.15. «Акрон» — «Зенит» — РПЛ, тур 1

2 августа (воскресенье)

16.00. «Оренбург» — «Зенит» — РПЛ, тур 2

4-6 августа

«Зенит» — «Балтика» — Кубок России, тур 1

9 августа (воскресенье)

17.00. «Зенит» — «Родина» — РПЛ, тур 3

16 августа (воскресенье)

16.30. «Зенит» — «Динамо» Москва — РПЛ, тур 4

18-20 августа

«Крылья Советов» — «Зенит» — Кубок России, тур 2

23 августа (воскресенье)

20:00. «Спартак» — «Зенит» —РПЛ, тур 5

29 августа (суббота)

15.00. «Факел» — «Зенит» — РПЛ, тур 6

Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.

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ФК Зенит
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«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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