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«Зенит» продлил контракт с 18-летним нападающим Касаджиковым

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Андрей Касаджиков подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба второй команды сине-бело-голубых.

Новое соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до июня 2029 года.

Воспитанник клуба провел 18 матчей за вторую команду «Зенита», забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. В МФЛ в его активе 16 забитых мячей и пять голевых передач в 29 играх.

Источник: ФК «Зенит»-2
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РПЛ
ФК Зенит
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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