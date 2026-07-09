«Зенит» продлил контракт с 18-летним нападающим Касаджиковым

Нападающий «Зенита» Андрей Касаджиков подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба второй команды сине-бело-голубых.

Новое соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до июня 2029 года.

Воспитанник клуба провел 18 матчей за вторую команду «Зенита», забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. В МФЛ в его активе 16 забитых мячей и пять голевых передач в 29 играх.