Добровинский — об интересе «Зенита» к Тюкавину: «В «Динамо» верно сделали, что отказали питерцам»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к нападающему московского клуба Константину Тюкавину.

«Если «Динамо» планирует бороться за трофей, то отдавать Костю не стоит. Если же клуб считает, что футбол — это бизнес, то надо продавать. У «Динамо» не было трофеев очень долго. Считаю, что они верно сделали, что отказали «Зениту». Я как болельщик, конечно, хочу, чтобы Тюкавин остался. Я заинтересован в том, чтобы «Динамо» было сильным», — сказал Добровинский «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.