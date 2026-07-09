«Краснодар»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России летом 2026 года

«Краснодар» начнет сезон с выездного матча РПЛ против «Крыльев Советов» в воскресенье, 26 июля. Также летом «быки» проведут две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Мурада Мусаева. Время начала — московское.

«Краснодар»: расписание матчей на лето 2026

26 июля (воскресенье)

19.30. «Рубин» — «Краснодар» — РПЛ, 1-й тур

2 августа (воскресенье)

18.15. «Краснодар» — «Факел» — РПЛ, 2-й тур

4-6 августа

«Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России, 1-й тур

9 августа (воскресенье)

20.30. «Спартак» — «Краснодар» — РПЛ, 3-й тур

15 августа (суббота)

20.45. «Краснодар» — «Ахмат» — РПЛ, 4-й тур

18-20 августа

«Динамо» Москва — «Краснодар» — Кубок России, 2-й тур

23 августа (воскресенье)

17.30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар» — РПЛ, 5-й тур

29 августа (суббота)

17.30. «Краснодар» — «Ростов» — РПЛ, 6-й тур

Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.