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«Краснодар»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России летом 2026 года

Опубликовано расписание «Краснодара» на лето 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Станислав Агкацев, игрок «Краснодара».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» начнет сезон с выездного матча РПЛ против «Крыльев Советов» в воскресенье, 26 июля. Также летом «быки» проведут две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Мурада Мусаева. Время начала — московское.

«Краснодар»: расписание матчей на лето 2026

26 июля (воскресенье)

19.30. «Рубин» — «Краснодар» — РПЛ, 1-й тур

2 августа (воскресенье)

18.15. «Краснодар» — «Факел» — РПЛ, 2-й тур

4-6 августа

«Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России, 1-й тур

9 августа (воскресенье)

20.30. «Спартак» — «Краснодар» — РПЛ, 3-й тур

15 августа (суббота)

20.45. «Краснодар» — «Ахмат» — РПЛ, 4-й тур

18-20 августа

«Динамо» Москва — «Краснодар» — Кубок России, 2-й тур

23 августа (воскресенье)

17.30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар» — РПЛ, 5-й тур

29 августа (суббота)

17.30. «Краснодар» — «Ростов» — РПЛ, 6-й тур

Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.

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«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Воспитанник «Зенита» Кирш стал игроком «Балтики»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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