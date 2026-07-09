«Краснодар»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России летом 2026 года
Опубликовано расписание «Краснодара» на лето 2026
«Краснодар» начнет сезон с выездного матча РПЛ против «Крыльев Советов» в воскресенье, 26 июля. Также летом «быки» проведут две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Мурада Мусаева. Время начала — московское.
«Краснодар»: расписание матчей на лето 2026
26 июля (воскресенье)
19.30. «Рубин» — «Краснодар» — РПЛ, 1-й тур
2 августа (воскресенье)
18.15. «Краснодар» — «Факел» — РПЛ, 2-й тур
4-6 августа
«Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России, 1-й тур
9 августа (воскресенье)
20.30. «Спартак» — «Краснодар» — РПЛ, 3-й тур
15 августа (суббота)
20.45. «Краснодар» — «Ахмат» — РПЛ, 4-й тур
18-20 августа
«Динамо» Москва — «Краснодар» — Кубок России, 2-й тур
23 августа (воскресенье)
17.30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар» — РПЛ, 5-й тур
29 августа (суббота)
17.30. «Краснодар» — «Ростов» — РПЛ, 6-й тур
Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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