Батраков не стал отвечать на вопрос о своем будущем в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не стал комментировать информацию о его возможном уходе из московского клуба в летнее трансферное окно.

— Можно ли что-то сказать о «ПСЖ»? Остаетесь в «Локомотиве»?

— Следующий вопрос, — сказал Батраков.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

В конце мая появилась информация о том, что 21-летний россиянин близок к переходу в «ПСЖ». В начале июля стало известно, что парижский клуб рассматривал возможность покупки футболиста, но отказался от этой идеи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 миллионов евро.