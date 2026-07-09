Батраков — о чемпионате мира: «Начались эмоции, за которые мы любим футбол»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от проходящего в США, Мексике и Канаде чемпионата мира по футболу-2026.

«Плей-офф смотреть намного интереснее. В группе было не так много афиш. А сейчас начались эмоции, за которые мы любим футбол. Лучший матч? Аргентина — Египет», — сказал Батраков.

В четверг, 9 июля, на ЧМ-2026 пройдет первый матч 1/4 финала между Францией и Марокко. 10 июля встретятся Испания и Бельгия, 12 июля состоятся игры Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.