Бывший футболист «Томи» Мурешан утонул в озере

Погиб бывший полузащитник сборной Румынии Габриэль Мурешан, сообщает федерация футбола страны.

По информации телеканала Digi24, 44-летний футболист утонул в озере в коммуне Аполд, в которой он занимал пост мэра с 2020 года. Врачам не удалось его реанимировать.

«Федерация футбола Румынии с глубокой скорбью сообщает о смерти Габриэля Мурешана в возрасте 44 лет, бывшего игрока сборной Румынии и двукратного чемпиона страны в составе ЧФР. Федерация выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Габриэля Мурешана», — говорится в заявлении организации.

За сборную Румынии на счету Мурешана 9 матчей. На клубном уровне он выступал за «Газ-Метан», «Глорию», ЧФР, «Тыргу-Муреш» и «Томь». В российской команде футболист играл в 2013-2014 годах и провел за нее 24 матча.