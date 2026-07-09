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Алдонин подтвердил, что вернулся в Москву, и рассказал о процессе лечения

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сообщил, что вернулся в Москву.

22 ноября стало известно, что у 46-летнего Алдонина выявили рак желудка, экс-футболист проходил лечение в Германии.

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«Могу сказать, что действительно вернулся в Москву к семье. Пока я в процессе лечения, не хочу это обсуждать и вдаваться в детали. Надеюсь, после выздоровления смогу все обсудить-рассказать и, конечно же, поблагодарить всех, кто помогал мне и семье», — приводит слова Алдонина ТАСС.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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