Алдонин подтвердил, что вернулся в Москву, и рассказал о процессе лечения

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сообщил, что вернулся в Москву.

22 ноября стало известно, что у 46-летнего Алдонина выявили рак желудка, экс-футболист проходил лечение в Германии.

«Могу сказать, что действительно вернулся в Москву к семье. Пока я в процессе лечения, не хочу это обсуждать и вдаваться в детали. Надеюсь, после выздоровления смогу все обсудить-рассказать и, конечно же, поблагодарить всех, кто помогал мне и семье», — приводит слова Алдонина ТАСС.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.