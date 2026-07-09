Геркус назвал трансфер Джикии рискованным: «В последний год если и была игровая практика, то не на топ уровне»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансфер защитника Георгия Джикии в московский клуб.

«Любой человек может помочь. Это очень рискованный переход. Бывает, что он оправдывается. В чем риск? В последний год у него было мало игровой практики, а если и была, то не на топовом уровне. Вопросом является то, насколько он адаптируется снова к тем требованиям и вернет свою лучшую форму четырехлетней давности. В этом риск. Возрастные игроки теряют форму и тяжело ее снова приобретают. Сейчас сказать сложно, будет ли это усилением. Сейчас это выглядит как риск. Руководство «Локомотива» верит в игрока и в его ответственность. Несколько лет назад буквально Георгий был топ игрок и футболист сборной. Если у него получится, то это будет хорошая история», — сказал Геркус «СЭ».

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».