«Динамо» Москва: расписание матчей в РПЛ и Кубке России летом 2026 года

«Динамо» Москва начнет сезон с домашнего матча РПЛ против «Крыльев Советов» в субботу, 25 июля. Также летом бело-голубые проведут две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сандро Шварца. Время начала — московское.

«Динамо» Москва: расписание матчей на лето 2026

25 июля (суббота)

14.00. «Динамо» — «Крылья Советов» — РПЛ, тур 1

1 августа (пятница)

20.45. «Балтика» — «Динамо» — РПЛ, тур 2

4-6 августа

«Факел» — «Динамо» — Кубок России, тур 1

9 августа (пятница)

14.30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала — РПЛ, тур 3

16 августа (пятница)

14.30. «Зенит» — «Динамо» — РПЛ, тур 4

18-20 августа

«Динамо» — «Краснодар» — Кубок России, тур 2

23 августа (пятница)

15.15. «Динамо» — «Родина» — РПЛ, тур 5

29 августа (четверг)

20.00. «Локомотив» — «Динамо» — РПЛ, тур 6

Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.