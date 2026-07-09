«Динамо» Москва: расписание матчей в РПЛ и Кубке России летом 2026 года
Опубликовано расписание «Динамо» Москва на лето 2026
«Динамо» Москва начнет сезон с домашнего матча РПЛ против «Крыльев Советов» в субботу, 25 июля. Также летом бело-голубые проведут две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сандро Шварца. Время начала — московское.
«Динамо» Москва: расписание матчей на лето 2026
25 июля (суббота)
14.00. «Динамо» — «Крылья Советов» — РПЛ, тур 1
1 августа (пятница)
20.45. «Балтика» — «Динамо» — РПЛ, тур 2
4-6 августа
«Факел» — «Динамо» — Кубок России, тур 1
9 августа (пятница)
14.30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала — РПЛ, тур 3
16 августа (пятница)
14.30. «Зенит» — «Динамо» — РПЛ, тур 4
18-20 августа
«Динамо» — «Краснодар» — Кубок России, тур 2
23 августа (пятница)
15.15. «Динамо» — «Родина» — РПЛ, тур 5
29 августа (четверг)
20.00. «Локомотив» — «Динамо» — РПЛ, тур 6
Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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