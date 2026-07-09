«Ахмат» подписал бывшего полузащитника «Ференцвароша» Ромао

«Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником Жулио Ромао.

Клуб из Грозного заключил соглашение с 28-летним бразильцем на 3 года.

С февраля 2025 по июнь 2026 года Ромао выступал за «Ференцварош». В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 27 матчах венгерской команды во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Помимо «Ференцвароша», Ромао выступал за бразильские «Понту Прету» и «Санта-Крус», португальскую «Санта Клару» и азербайджанский «Карабах».