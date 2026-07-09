Воспитанник «Зенита» Кирш стал игроком «Балтики»

«Балтика» объявила о подписании контракта с защитником Ильей Киршем.

21-летний футболист присоединился к калининградцам на правах свободного агента — 7 июля «Пари НН» объявил, что он воспользовался опцией выкупа контракта.

Кирш выступал за нижегородский клуб во второй половине прошедшего сезона. Он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Защитник является воспитанником «Зенита». Также он играл за «Черноморец», «Ростов» и махачкалинское «Динамо».