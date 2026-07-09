«Локомотив»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России летом 2026 года

«Локомотив» начнет сезон с домашнего матча РПЛ против «Ахмата» в воскресенье, 26 июля. Также летом железнодорожники проведут две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Михаила Галактионова. Время начала — московское.

«Локомотив»: расписание матчей на лето 2026

26 июля (воскресенье)

17.00. «Локомотив» — «Ахмат» — РПЛ, тур 1

1 августа (суббота)

18.30. «Динамо» Махачкала — «Локомотив» — РПЛ, тур 2

5 августа (среда)

«Локомотив» — ЦСКА — Кубок России, тур 1

8 августа (суббота)

18.00. «Локомотив» — «Акрон» — Россия. Премьер-лига, тур 3

14 августа (пятница)

17.00. «Оренбург» — «Локомотив» — Россия. Премьер-лига, тур 4

19 августа (среда)

«Ростов» — «Локомотив» — Fonbet Кубок России, тур 2

22 августа (суббота)

20.30. ПФК ЦСКА — «Локомотив» — Россия. Премьер-лига, тур 5

29 августа (суббота)

20.00. «Локомотив» — «Динамо» Москва — Россия. Премьер-лига, тур 6

Обращаем внимание, что даты Кубка России могут измениться.