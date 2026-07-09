ЦСКА: расписание матчей в РПЛ и Кубке России летом 2026 года

ЦСКА начнет сезон с домашнего матча РПЛ против «Балтики» в пятницу, 25 июля. Также летом армейцы проведут две встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Дмитрия Игдисамова. Время начала — московское.

ЦСКА: расписание матчей на лето 2026

24 июля (пятница)

20.00. ЦСКА — «Балтика» — РПЛ, тур 1

1 августа (суббота)

16.15. ЦСКА — «Крылья Советов» — РПЛ, тур 2

4-6 августа

«Локомотив» — ЦСКА — Кубок России, тур 1

8 августа (суббота)

20.30. «Ростов» — ЦСКА — РПЛ, тур 3

15 августа (суббота)

16.15. ЦСКА — «Факел» — РПЛ, тур 4

18-20 августа

ЦСКА — «Акрон» — Кубок России, тур 2

22 августа (суббота)

20.30. ЦСКА — «Локомотив» — РПЛ, тур 5

28 августа (пятница)

18.00. «Акрон» — ЦСКА — РПЛ, тур 6