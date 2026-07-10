Сборная Франции обыграла Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2026

Сборная Франции обыграла Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2026 — 2:0.

Счет на 60-й минуте открыл нападающий и капитан французов Килиан Мбаппе. На 66-й минуте с его передачи преимущество увеличил Усман Дембеле.

На 28-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Вратарь марокканцев Яссин Буну отбил удар форварда, пробившего в нижний правый угол ворот.

В полуфинале турнира французы сыграют с победителем мачта Испания — Бельгия.