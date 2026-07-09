Батраков — о свадьбе: «Стал ответственнее, буду стараться повзрослеть еще больше»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как изменилась его жизнь после женитьбы на бывшей футболистке сборной России и «Локомотива», ведущей клубного ТВ железнодорожников Ирине Подшибякиной.

Батраков женился на Подшибякиной 16 июня 2026 года.

«Свадьба — дорого, это все понимают. Что изменилось? Кардинально ничего. Но стал ответственнее, теперь есть жена. Буду стараться повзрослеть еще больше. Отразится ли это на футболе? Увидим в новом сезоне. Но есть пример Вальверде. Когда его жена была беременна, он проводил лучшие отрезки», — сказал Батраков.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за железнодорожников во всех турнирах.