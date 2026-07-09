Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере Аларкона

Махачкалинское «Динамо» оформило трансфер защитника Андреса Аларкона, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний колумбиец подписал трехлетний контракт с махачкалинцами. Сезон-2025/26 Аларкон провел в «Динамо» на правах аренды из «Патриотас Бояка».

Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов заявил, что защитник подходит команде и по футбольным характеристикам, и по человеческим качествам.

«Он в Дагестане своим стал. Андрес — хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим. Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчеркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении. Нас все устроило, Андреса все устроило. И хорошо, что мы эту сделку совершили», — отметил Газизов.

Аларкон провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах и отметился 1 голом.