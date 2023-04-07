Маньяков: «Две трети футболистов чемпионского состава «Спартака» привел Аленичев»
Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Дмитрии Аленичеве и Егоре Титове, с которыми работал в «Арсенале» и «Енисее».
— Как полагаете, будет Титов работать главным тренером?
— Вряд ли.
— Почему?
— Ему это не очень интересно. Не нравится и не хочется. После «Енисея» у Аленичева было хорошее предложение из провинциальной команды — но ехать надо было одному. Спросили: «Готов без Егора?» — «Нет».
— Кто-то из футболистов говорил, мол, в Красноярске Аленичев с Титовым поддатыми выходили на тренировки.
— Ерунда. Никогда они себе такого не позволяли.
— Рады слышать. Вклад Аленичева в спартаковское чемпионство действительно велик?
— Две трети футболистов чемпионского состава привел Дима! Мало кто знает — в какой-то момент был выбор: брать Фернандо, Диарра или кого-то третьего. Не помню фамилию. Дима сказал: «Никого не надо, везите Фернандо!» И сколько он принес золотых очков?
— Чего же не хватает Аленичеву, чтобы быть на виду как тренер?
— Мне тяжело говорить о друзьях что-то критическое.
— Не мягковат он?
— Вот этого точно нет. Может показать характер, зубы.
— Доверчивый?
— Наоборот. Жизнь научила — выборочно относится к знакомствам. Мало кого к себе подпускает. Сколько я Диме внушал — надо светиться, побольше давать интервью. Года полтора назад убедил. Теперь и соцсети ведет, и амбассадор Кубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4