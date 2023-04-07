Маньяков: «Из «Крыльев» Соболева хотели отчислять»
Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте — форварде «Спартака» Александре Соболеве.
— Самый большой финансовый «кидок» — когда от вас увели игрока?
— Большие деньги были только в перспективе. Я про Соболева.
— Как все происходило?
— Новый год с семьей провожу в Таиланде. С Сашей, как мне казалось, у нас очень теплые отношения. Он звонит, поздравляет с праздниками и произносит: «Есть пара вопросов. Мне сказали, ты меня обманул».
— Вот это поворот.
— А теперь предыстория. Если вам любопытно.
— Есть ли что-то любопытнее в нашем мире.
— Я переподписал Соболева в «Крыльях». Он пришел на одни условия — и был интерес от клуба премьер-лиги. Не буду говорить, от какого.
— И не надо говорить, мы знаем. «Рубин» интересовался.
— Да, хотели его забирать. В Самаре техническим директором работал Александр Шикунов. У него с «Рубином» отношения были не... Не рабочие. Слышу: «Куда угодно — только не в Казань. Туда не отдам!»
— Как быть?
— Говорю: «Юрьич, тогда поднимай зарплату...»
— Вы не промах.
— Ну и подняли. Было 800 тысяч в месяц, стало в несколько раз больше. Притом что играл Соболев... Как бы сказать... В какой-то момент его хотели отчислять!
— Ого. Вот это новость.
— Помню, сидим в РФС с Шикуновым, говорит: «Увози парня!» — «Куда я его дену?! Был вариант с «Рубином» — ты же и завернул!»
— Тренировал «Крылья» Андрей Тихонов?
— Да. Скептически относился к талантам Соболева. Он же и в «Енисей» на правах аренды не слишком удачно зашел. Играл так... Средне.
— Что же дальше?
— Летом «Крылья» едут на сборы — в адрес Соболева от руководства сплошной негатив. Вдруг ломаются нападающие — Корниленко, Радонич... Остается один Саша. Его выпускают — и начинает колотить с первого тура!
— Так в чем вас обвинял?
— Сказал: «Все, работать с тобой не хочу. Ты меня обманул на подъемные. За подписание дали — а ты не поделился». Хотя такого не было. Честно вам говорю. У игрока действующий контракт, а зарплата увеличилась в несколько раз! Это в клубе ему один человек напел, мол, Маньяков тебя кинул. Навешали Соболеву лапши в расчете на то, что будет работать с ними.
— Соболев понял, что вы ничего не брали? Верит?
— Мне без разницы, верит он или нет. Его проблемы. Он сейчас большой футболист, я рад за него. Оправдываться не буду. Один раз ему сказал — и Бог судья.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4