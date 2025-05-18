Смородская жестко отреагировала на слова Фернандеша про слежку: «Противный тип, не знаю, что он там наговорил»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на обвинения экс-игрока железнодорожников Мануэля Фернандеша в слежке за ним.

— Фернандеш рассказал, что вы следили за ним, действительно ли это так?

— Знаете, ничего не хочу комментировать. Он по сути своей очень негативный человек: ни с кем не общался и не дружил, вел себя очень надменно. Противный тип, в общем. Не знаю, что он там наговорил вам... Как я и говорила, что он больше не найдет себе команды. Так и случилось, никто больше его не взял.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.