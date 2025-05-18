«Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 29-м туре РПЛ

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» не смогли выявить победителя в матче 29-го тура чемпионата России — 1:1.

У хозяев гол забил Лечи Садулаев. В команде гостей отличился Сердер Сердеров, забивший с пенальти.

«Ахмат» (25 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (28) занимает 12-е место. Команда из Грозного не сможет покинуть зону стыковых матчей, в случае равенства очков у махачкалинцев будет преимущество по очным встречам благодаря победе в первом круге со счетом 1:0.