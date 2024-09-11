Мангаш: «Цели в «Спартаке» — выиграть трофеи»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал, какие цели ставит перед собой в московской команде.

«Цели очевидны — выиграть трофеи. Побеждать как можно больше и помогать команде добиваться поставленных задач», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мангаша.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года.

Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач.