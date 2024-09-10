Новичок «Спартака» Мангаш: «Моя жена готова следовать за мной куда угодно»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о популярности своей жены в социальных сетях.

«Да, она очень популярна. Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится. Даже не знаю, как это описать. Сразу ли она согласилась на переезд в Россию? Конечно! Она готова следовать за мной куда угодно», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мангаша.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года.

Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач.