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Новичок «Спартака» Мангаш: «Моя жена готова следовать за мной куда угодно»

Алина Савинова
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Рикарду Мангаш со своей женой.
Фото Соцсети

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о популярности своей жены в социальных сетях.

«Да, она очень популярна. Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится. Даже не знаю, как это описать. Сразу ли она согласилась на переезд в Россию? Конечно! Она готова следовать за мной куда угодно», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мангаша.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года.

Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач.

Источник: https://spartak.com/media/news/c88ab13b-74e1-404e-9cac-3d4660360121
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
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 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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