Лапочкин: «Лучший арбитр РПЛ на данный момент — Кирилл Левников»

Бывший рефери ФИФА Сергей Лапочкин считает Кирилла Левникова лучшим арбитром чемпионата России на данный момент.

«Лучший арбитр РПЛ на данный момент, мне кажется, Кирилл Левников. Он выглядит очень спокойно и уверенно, сам видит и назначает пенальти в сложных игровых ситуациях. Судит множество топовых матчей», —цитирует «РБ Спорт» Лапочкина.

Кирилл Левников стал арбитром ФИФА в 2016 году. Его отец Николай Левников также судил матчи.