Полузащитник «Пари НН» Майга: «С Юраном очень комфортно. Он честный человек!»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с главным тренером Сергеем Юраном.

«С Юраном очень комфортно! Во-первых, он честный человек: если [играешь] хорошо, он так и говорит; плохо — тренер не станет молчать. Во-вторых, Сергей Николаевич — реально грамотный специалист, очень требовательный. Он хочет видеть результат в каждом матче, это всегда заметно по его поведению», — сказал Майга «СЭ».

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. После 17 туров чемпионата России-2023/24 команда занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками.