Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о сроке аренды Ренана

«Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о сроке аренды защитника питерцев Роберто Ренана, информирует Gazeta Esportiva.

По данным источника, российский клуб готов отдать игрока в аренду до лета 2024 года, когда в Европе наступит межсезонье. Но «Коринтианс» хочет арендовать футболиста до конца 2024 года, так как в Бразилии сезон длится до зимы. Пока стороны ведут переговоры.

Ранее журналист Педро Рамиро сообщил, что «Зенит» и «Коринтианс» близки к договоренности о переходе Роберта Ренана в бразильский клуб на правах аренды: предложений из Европы нет.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. За команду из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.