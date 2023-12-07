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Сегодня, 10:58

Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о сроке аренды Ренана

Виктория Кравченко
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о сроке аренды защитника питерцев Роберто Ренана, информирует Gazeta Esportiva.

По данным источника, российский клуб готов отдать игрока в аренду до лета 2024 года, когда в Европе наступит межсезонье. Но «Коринтианс» хочет арендовать футболиста до конца 2024 года, так как в Бразилии сезон длится до зимы. Пока стороны ведут переговоры.

Ранее журналист Педро Рамиро сообщил, что «Зенит» и «Коринтианс» близки к договоренности о переходе Роберта Ренана в бразильский клуб на правах аренды: предложений из Европы нет.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. За команду из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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Матео Кассьерра

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Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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