В «Спартаке» оценят работу спортивного директора Кахигао после окончания трансферного окна

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о работе Франсиса Кахигао на посту спортивного директора московского клуба.

Испанец работает в «Спартаке» с января 2025 года.

— Нет претензий к Кахигао?

— Думаю, оценку его работе мы дадим по окончанию трансферного окна.

В сезоне-2024/25 красно-белые набрали 57 очков и заняли четвертое место в РПЛ. В первом туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» 19 июля сыграет против махачкалинского «Динамо».