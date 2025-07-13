Малышев объяснил причины, по которым футболистов не продают, а расторгают контракты с выплатой компенсации

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему футболистов не продают, а разрывают с компенсацией.

«Почему футболистов не продают, а разрывают с компенсацией? Это ситуация, когда приходится выплачивать компенсации. Для меня это очень неприятные ситуации. Но, как правило, это какой-то компромисс, а не полная сумма расторжения. Так происходит с игроками, которые не имеют практики. И их тяжело продать. Попытки найти клуб есть. Это задача спортивного департамента», — сказал Малышев.